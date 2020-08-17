Латвия начнёт переговоры о переносе ЧМ по хоккею в другую страну

Он подчеркнул, что Латвия хочет провести ЧМ в Риге, но, с учётом ситуации в Беларуси, он не видит возможностей его организации вместе с ней.

"Мы призываем IIHF найти вместо Беларуси другую страну. Если федерация откажется, а ситуация в Беларуси не изменится, правительство может рассмотреть вопрос о том, что Латвия не будет участвовать в проведении чемпионата 2021 года", - заявил премьер.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что сейчас главная задача - начать обсуждение с IIHF, и заниматься этим будет Министерство образования и науки. "Это не произойдёт ни сегодня, ни завтра - для этого необходимо какое-то время. Наша главная установка - сделать всё, чтобы, если ситуация сохранится такой, как сейчас, чемпионат из Беларуси был перенесён в другую страну", - сказал министр.

В то же время он не исключил, что ситуация в Беларуси может измениться, и тогда чемпионат там состоится.

Глава МИД также подчеркнул, что правительство Латвии не является организатором чемпионата - оно гарантирует поддержку, а сам чемпионат организуют хоккейные федерации.

"У нас постоянно ведётся дискуссия о том, можно ли политику смешивать со спортом. Мы слышим, что эти вещи нельзя смешивать, что есть режимы, которые используют спорт в политических целях", - сказал Ринкевич.

Ранее Кариньш в связи с событиями в Беларуси поручил министру образования и науки Илге Шуплинске, которая отвечает за вопросы спорта и организацию чемпионата со стороны государства, связаться с IIHF, чтобы найти лучшее решение в этой ситуации.

"В настоящее время сложно представить, что после последних событий в Беларуси мы можем совместно проводить чемпионат", - подчеркнул премьер-министр.

Чемпионат должен состояться в Минске и Риге, при этом полуфиналы и финал запланированы именно в столице Беларуси. Минск принимал чемпионат мира и в 2014 году, и уже тогда Европейский парламент призывал IIHF лишить Беларусь права проводить мировое первенство, указывая на репрессии властей в отношении оппозиции.