В Беларуси опять проблемы с интернетом

По словам пользователей интернета, были проблемы как с фиксированным, так и с мобильным интернетом.

Согласно Telegram-каналу Nexta live, доступа к интернету нет во многих частях Беларуси.

После президентских выборов 9 августа в Беларуси в стране начались массовые протесты. Во время протестов власти несколько раз ограничивали доступ в интернет.