Пн, 17.08.2020
Он шел один, даже митингующих людей рядом не было. Выстрел - и он падает. На него толпа налетела и унесла его. На видео это все видно. Какое взрывное устройство? Приятель о погибшем на протестах Александре Тарайковском
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В Беларуси опять проблемы с интернетом

ФОТО: AFP/SCANPIX

В понедельник, 17 августа, в Беларуси опять наблюдались проблемы с интернетом, сообщает "Медуза". 

По словам пользователей интернета, были проблемы как с фиксированным, так и с мобильным интернетом.

Согласно Telegram-каналу Nexta live, доступа к интернету нет во многих частях Беларуси.

После президентских выборов 9 августа в Беларуси в стране начались массовые протесты. Во время протестов власти несколько раз ограничивали доступ в интернет.

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