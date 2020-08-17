В Беларуси опять проблемы с интернетом

В понедельник, 17 августа, в Беларуси опять наблюдались проблемы с интернетом, сообщает "Медуза".
По словам пользователей интернета, были проблемы как с фиксированным, так и с мобильным интернетом.
Согласно Telegram-каналу Nexta live, доступа к интернету нет во многих частях Беларуси.
После президентских выборов 9 августа в Беларуси в стране начались массовые протесты. Во время протестов власти несколько раз ограничивали доступ в интернет.
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