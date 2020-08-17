Пн, 17.08.2020
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Литва планирует требовать обязательные тесты на Covid-19 от иностранцев

Иллюстративное фото.

ФОТО: JOHAN NILSSON/AFP

Правительство Литвы обсуждает введение требования к желающим прибыть в Литву иностранцам иметь с собой отрицательный тест на коронавирус, заявила министр внутренних дел Рита Тамашюнене.

"Тест на коронавирус обязательно пройти в том государстве, из которого иностранец прибывает, и этот ответ должен быть отрицательным и иметь срок действия 72 часа", - заявила министр в понедельник, 17 августа.

Она отметила, что вопрос обязательного теста обсуждался на правительственном комитете в понедельник.

"Сейчас почти во всех странах ЕС такой порядок. Мы хотим приспособиться", - добавила Тамашюнене.

По ее словам, обязательный тест предлагается проходить тем, кто прибывает из стран, где заболеваемость превышает 16 случаев на 100 тысяч жителей.

Правительство примет окончательное решение в понедельник на внеочередном заседании.

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