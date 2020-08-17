Пн, 17.08.2020
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ЕС проведет внеочередной саммит о кризисе в Беларуси

Шарль Мишель

ФОТО: AFP/SCANPIX

Лидеры Европейского союза (ЕС) в среду проведут внеочередной видеосаммит, чтобы обсудить кризис в Беларуси, где ширятся протесты против переизбрания Александра Лукашенко на пост президента.

"Народ Беларуси имеет право определять свое будущее и свободно избирать своего лидера. Насилие в отношении протестующих недопустимо", - заявил президент Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

Саммит начнется в среду, 19 августа, в 12:00 по брюссельскому времени (13:00 по латвийскому времени).

Согласно официальным результатам президентских выборов в Беларуси, нынешний глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 10,1%, но оппозиция считает результаты выборов фальсифицированными.

Протесты против фальсификации результатов выборов и назначения на пост президента Лукашенко продолжаются с 9 августа. Во время акций протеста несколько тысяч человек были задержаны, несколько сотен получили ранения. Работники многих компаний объявили забастовку.

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