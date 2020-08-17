Арестована водитель Lexus, в пьяном виде насмерть сбившая пешехода

Таким образом суд отменил решение судьи суда Видземского предместья Риги от 3 августа об отказе в применении меры пресечения в виде ареста.

Решение Рижского окружного суда обжалованию не подлежит.

Напомним, 1 августа на улице Шмерля водитель на пешеходном переходе сбила женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Полиция выяснила, что водитель села за руль с 3,08 промилле алкоголя. Кроме того, она управляла машиной без прав.

Начат уголовный процесс. За такое преступление грозит лишение свободы от трех до десяти лет с лишением водительских прав на срок до десяти лет.