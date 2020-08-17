Пн, 17.08.2020
Он шел один, даже митингующих людей рядом не было. Выстрел - и он падает. На него толпа налетела и унесла его. На видео это все видно. Какое взрывное устройство? Приятель о погибшем на протестах Александре Тарайковском

Арестована водитель Lexus, в пьяном виде насмерть сбившая пешехода

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Рижский окружной суд удовлетворил протест прокуратуры и арестовал пьяную водителя Lexus, которая 1 августа в Риге на улице Шмерля сбила пешехода, сообщает агентство LETA.

Таким образом суд отменил решение судьи суда Видземского предместья Риги от 3 августа об отказе в применении меры пресечения в виде ареста.

Решение Рижского окружного суда обжалованию не подлежит.

Напомним, 1 августа на улице Шмерля водитель на пешеходном переходе сбила женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Полиция выяснила, что водитель села за руль с 3,08 промилле алкоголя. Кроме того, она управляла машиной без прав.

Начат уголовный процесс. За такое преступление грозит лишение свободы от трех до десяти лет с лишением водительских прав на срок до десяти лет.

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