Арестована водитель Lexus, в пьяном виде насмерть сбившая пешехода

Рижский окружной суд удовлетворил протест прокуратуры и арестовал пьяную водителя Lexus, которая 1 августа в Риге на улице Шмерля сбила пешехода, сообщает агентство LETA.
Таким образом суд отменил решение судьи суда Видземского предместья Риги от 3 августа об отказе в применении меры пресечения в виде ареста.
Решение Рижского окружного суда обжалованию не подлежит.
Напомним, 1 августа на улице Шмерля водитель на пешеходном переходе сбила женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Полиция выяснила, что водитель села за руль с 3,08 промилле алкоголя. Кроме того, она управляла машиной без прав.
Начат уголовный процесс. За такое преступление грозит лишение свободы от трех до десяти лет с лишением водительских прав на срок до десяти лет.
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