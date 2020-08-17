"Если власть проигрывает, нас будут вешать на суках": милиционер о том, как их готовили к протестам

Подполковник милиции из города Лида Юрий Махнач рассказал, как службы готовили к выборам и протестам: "Идеологическая подготовка была такая: если действующая власть проигрывает, то каждого из нас [сотрудников милиции] будут вешать на суках у дороги. Поэтому защищать эту власть нужно любыми средствами и способами". Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном порталом Tut.by.