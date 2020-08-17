Пн, 17.08.2020
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"Если власть проигрывает, нас будут вешать на суках": милиционер о том, как их готовили к протестам

ФОТО: EPA/Scanpix

Подполковник милиции из города Лида Юрий  Махнач рассказал, как службы готовили к выборам и протестам: "Идеологическая подготовка была такая: если действующая власть проигрывает, то каждого из нас [сотрудников милиции] будут вешать на суках у дороги. Поэтому защищать эту власть нужно любыми средствами и способами". Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном порталом Tut.by.

По его словам, в предвыборной кампании началась "реальная подготовка к войне против своего народа органов внутренних дел".

Сам милиционер в задержаниях и избиениях не участвовал - ушел в отпуск, потому что "еще перед выборами понял, что не может ходить на работу".

"В Лиде происходили страшные вещи: избиения людей на территории РОВД, избиения и истязания в автозаках, на мойке автотранспорта РОВД",

- сообщил он, отметив, что делали сотрудники ОМОНа Гродненского облисполкома и сотрудники Лидского РОВД.

Милиционер также рассказал, что в Лидском РОВД 13 офицеров не согласились с избиениями и истязаниями людей и "с поднятой головой" подали рапорты об увольнении.

"23 лучших года жизни я отдал службе — и никогда не мог подумать, что так обернется. Что мы начнем относиться зверски и скотски к людям своей страны. Мне стыдно носить погоны".

Смотрите видеообращение полностью:

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