Коалиция договорилась поднять зарплаты педагогов вузов в этом году

"Мы пришли к соглашению, что решение о повышении зарплат преподавателей вузов с сентября этого года будет принято на завтрашнем заседании правительства", - сказал политик.

Лидер Новой консервативной партии, министр юстиции Янис Борданс добавил, что были найдены средства на повышение заработной платы преподавателей вузов, находящихся в подчинении как Министерства образования и науки, так и Министерства здравоохранения и Министерства земледелия.

Кариньш подчеркнул, что никаких решений по бюджету 2021 года еще не принято, и завтра, 18 августа, правительство примет решение о выделении финансирования для повышения зарплат только в этом году.

По его словам, в контексте повышения заработной платы в ближайшие годы важен вопрос об источнике финансирования. В качестве одного из решений рассматривается более эффективное расходование имеющихся средств.