Вспышка Covid-19 в Литовской опере и в филармонии Каунаса: известны 250 контактных лиц

"Не побоюсь утверждать, что в этом случае у нас огромное число людей, контактировавших с зараженными. Это означает, что мы все силы отдадим на то, чтобы эти люди были проинформированы, как себя вести, чтобы их обследовали и дальнейшее распространение инфекции было бы остановлено",