Вспышка Covid-19 в Литовской опере и в филармонии Каунаса: известны 250 контактных лиц

В Литве известны более 250 человек, которые были в контакте с работниками Каунасской филармонии и Литовского национального театра оперы и балета, у которых подтверждено заражение Covid-19, или с лицами, заразившимися от этих работников, сообщает Национальный центр общественного здоровья.
Всего вирус констатирован у 20 работников учреждений и связанных с ними людей. По информации СМИ, среди зараженных - солист оперы и несколько участников Каунасского государственного хора.
По информации инфектологов, согласно провизорской оценке, эти вспышки связаны между собой, но пока что у эпидемиологов нет ясности, как болезнь распространилась, однако эти вспышки сейчас оцениваются не как вспышки заболевания в конкретных учреждениях, а как вспышка среди работников культуры.
"Не побоюсь утверждать, что в этом случае у нас огромное число людей, контактировавших с зараженными. Это означает, что мы все силы отдадим на то, чтобы эти люди были проинформированы, как себя вести, чтобы их обследовали и дальнейшее распространение инфекции было бы остановлено",
- заявила руководитель отдела по контролю инфекционных заболеваний вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Гинрета Мегелинскиене.
Работа вышеупомянутых учреждений культуры может быть возобновлена только после указания Национального центра общественного здоровья.
Напомним, за прошедшие сутки в Литве Covid-19 констатирован у 20 человек, и общее число заболевших достигло 2436. Выздоровели 1705 человек. Умер от Covid-19 в Литве 81 человек, а еще у 13 зараженных причина смерти была иной.
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