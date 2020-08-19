RUS TVNET продолжает серию статей "Мы выбираем спорт!". На этот раз поговорим о, пожалуй, самом любимом и популярном виде спорта в Латвии - хоккее. Разобраться во всех нюансах нам помог хоккеист и руководитель клуба BHC 37 Оскар Бартулис.

Хоккейных школ очень много. Как выбрать лучшую?

Оскар Бартулис рассказал, что когда он начинал заниматься хоккеем, тогда была всего одна арена и у каждого года рождения была лишь одна команда. Сейчас очень много мест, куда можно отдать ребёнка, и у каждого года рождения сегодня по 20-30 команд.

"Если раньше ты, например, жил в Плявниеках, то арена была только в Пиньки. Сейчас уже в Плявниеках две-три арены и родителям никуда не надо возить детей", - говорит Бартулис.

Как выбрать хоккейную школу? Это сложный вопрос. Некоторые родители хотят, чтобы их дети занимались у конкретного тренера, и их не смущает расстояние от дома. Других интересует конкретная школа и во сколько там тренировки. Кто-то просто отдаёт ребёнка, чтобы тот занимался, был при деле и не сидел дома у компьютера.

Всё в порядке с хоккеем не только в Риге. По словам Бартулиса, сегодня очень хорошая школа в Лиепае. Бывший хоккеист сборной также отметил Даугавпилс, Валмиеру, Тукумс, Талси, Вентспилс и Екабпилс, где вскоре должен открыться дворец.

ФОТО: TVNET

Что касается конкуренции между этими школами и городами, то, по словам Бартулиса, все они делают одно дело, но, конечно же, каждый хочет выиграть, поэтому маленькая конкуренция всё же есть.

Важно отметить, что школа Оскара Бартулиса BHC 37 - частная. Поэтому некоторые нюансы отличаются от тех клубов, которым помогают городские самоуправления.

Хоккей - вид спорта для богатых?

Когда наблюдаешь за обмундированием, в котором выступают хоккеисты, то невольно задаёшься вопросом - а сколько всё это стоит? Как и в любом виде спорта, диапазон цен на экипировку очень широкий. Всё зависит от возможностей родителей, качества экипировки и скорости, с которой ребёнок растёт.

"Вы знаете, я тут занимался автоспортом как хобби. Или тот же теннис, когда начинаются турниры... Поэтому я бы сказал, что хоккей - это ещё не очень дорогой вид спорта. Но он недешёвый", - сказал Бартулис.

Оскар Бартулис рассказал, что в школе BHC 37 в среднем в месяц родители платят около 200 евро за занятия. В эту сумму входит четыре-пять тренировок в неделю (понедельник и вторник - лёд и сухая, среда - сухая, четверг и пятница - лёд и сухая, суббота - игра).

ФОТО: TVNET

Для примера, в хоккейной школе Mogo месяц занятий хоккеем обойдётся в 120 евро, а в хоккейной школе Mārupe - 130 евро. В каждой из этих школ есть возможность две недели позаниматься бесплатно, чтобы ребёнок понял его это вид спорта или нет.

В тех спортшколах, которым помогает городское самоуправление, занятия гораздо дешевле. В Даугавпилсе, например, занятия и участие в турнирах абсолютно бесплатное, но ребёнку необходима экипировка.

Экипировка - это отдельная боль для родителей. Форма, клюшки, шлем, перчатки, нагрудник, трусы, изолента... Это вам не футбол, где достаточно купить мяч и бутсы.

Некоторые школы на первое время что-то из экипировки предоставляют бесплатно. В других есть возможность аренды шлема или коньков. Всё-таки есть риск того, что родители всё купят, а ребёнок через неделю передумает хоккеем заниматься. Вот и ищи потом, кому продать всю поспешно купленную экипировку. Если ребёнок всё-таки пришёл в хоккей всерьёз и надолго, то со временем ему нужно будет всё это купить.

"Форма, конечно, дорогая. Хорошие коньки стоят 400-500 евро. Какие-то топ-уровня могут стоить и 900 евро. И нога растёт. Сейчас, когда был карантин и все по домам сидели, а через три месяца пришли на тренировку, то четверо детей не смогли коньки надеть. Выросла нога и надо покупать новые", - рассказал Бартулис.

Цены на клюшки тоже разные. Бартулис рассказал, что у его сына, который пошёл по стопам отца, за сезон уходит две-три клюшки, каждая из которых стоит около 150 евро. Не будем забывать также о том, что коньки нужно точить. "Одна точка - это 5 евро. За сезон ты 20 раз поточишь - это ещё 100 евро. Набегает", - говорит Бартулис.

"Я скажу так, чтобы полностью одеть ребёнка и он смог играть сезон, то на форму уйдёт от 1000 до 1500 евро. Смотря какого уровня экипировку покупать", - говорит Бартулис.

Естественно не у всех есть такие деньги, но никто не отменял аренду, интернет-магазины и бэушную экипировку. Всегда есть вариант сэкономить.

Во сколько лет приводить ребёнка на хоккей?

Когда школа Оскара Бартулиса только открыла свои двери, то в ней была всего одна команда. В этой команде, кстати, играли сын и крёстный хоккеиста. Сайчас в BHC 37 четыре команды - U-9, U-11, U-13, U-15. В сентябре в школе Бартулиса ждут мальчишек четырёх и пяти лет.

"Бывает и в три годика приводят. Их здесь будут учить кататься для начала, потом уже возьмут клюшку и потихоньку начнут с шайбой. Это длительный процесс. Это не так как в футболе - надел кроссовки и мяч пошёл футболить", - говорит Бартулис.

Цель BHC 37 - воспитать хоккеистов. "Будем откровенны - каждый ребёнок в каждой школе не будет профессиональным хоккеистом. Дай Бог, чтобы все стали, играли в НХЛ, сборной и так далее. Но если смотреть статистику последних лет, то с каждого года, с каждой команды потом два-три игрока играют где-то. Кто-то может выбиться до конца и попасть в НХЛ, кто-то в КХЛ, кто-то в сборную попадает, кто-то по Европе. У каждого свой путь", - рассказал Оскар Бартулис.

Сами дети, кстати, по-разному относятся к тренировкам. Кто-то приходит потренироваться, а в свободное время играет в компьютерные игры. Есть ребята, которые следят за рижским "Динамо", знают всех игроков и кто сколько забросил шайб. Есть и те, кто за НХЛ следит - просыпаются утром и смотрят обзор матчей и лучшие моменты. Бартулис, кстати, уверен, что можно многому научиться только наблюдая за хоккеем по телевизору.

ФОТО: TVNET

Руководитель BHC 37 считает, что кто-то из тех, кому сегодня 15 лет, наверняка в будущем будет играть в КХЛ или сборной Латвии, но подметил, что каждый игрок раскрывается по-разному.

"Кто-то может раскрыться в 19 лет. Можем взять знаменитого Павла Дацюка - он до 20 лет не был никакой звездой и только потом раскрылся", - отметил Бартулис.

Сам Бартулис рассказал, что пришёл в хоккей в девятилетнем возрасте. Это считается поздно, так как обычно мальчишки приходят когда им исполняется пять или шесть.

Кстати, очень многие мальчики приходят в хоккей после фигурного катания. Там они учатся кататься на коньках и приходят в хоккей уже с какими-то навыками.

"Тот же Хелмут Балдерис, насколько я знаю, занимался сначала фигурным катанием. Даже я когда занимался, то к нам один раз в неделю приходила тренер по фигурному катанию. Потому что катание, в принципе, это один из самых главных элементов. Конечно, надо чтобы хоккейное мышление было и ты умел бросать - это потом надо сложить всё вместе", - рассказал Бартулис.

ФОТО: TVNET

Что касается возрастного потолка, то в 15 лет, скорее всего, о хоккее придётся уже забыть. "Если он в 15 пришёл впервые на лёд, то ему надо в группу 4-6-летних. Потому что здесь которые 15-летние, у них уже достигнут какой-то уровень, они умеют кататься, бросать и у них есть хоккейное мышление. Тот, кто первый раз с ними выйдет, он не сможет конкурировать", - сказал Бартулис.

"Есть такой баскетболист Дайрис Бертанс. Он к нам приходил. Он тоже спортсмен. Вышел на лёд с игроками сборной. Как вы думаете, легко ему было? Это тоже самое, если 15-летний придёт впервые. Все его будут обыгрывать", - рассказал Бартулис.

Оскар подчеркнул, что футбол, к примеру, это совсем другое, так как всех в школе учили бегать.

"Это не лёд. Хоккей сложнее, чем футбол. Я не говорю, что футбол это легко. Это сложный спорт, если мы говорим о профессионалах. Но если берём в расчёт детский уровень, то я считаю, что футбол это самое лёгкое и каждый может идти и играть. В хоккей всё-таки нет", - считает хоккеист.

Что касается полненьких детей, то им в хоккей путь не закрыт. Бартулис не видит разницы - полненький ребёнок или нет. По словам хоккеиста, раньше у детей редко встречалась проблема лишнего веса, а сейчас - это норма и ничего страшного в этом нет. "Будем откровенны, сейчас другое время. Другое питание, компьютеры, телефоны - всё это есть сегодня", - говорит хоккеист.

Сын пошёл по стопам отца

Мартин Бартулис также как и отец решил стать хоккеистом и сейчас тренируется в команде U-13. Правда, не всё было так гладко в самом начале.

"Когда я его в пятилетнем возрасте выпустил на лёд - он начал плакать. Он ушёл и всё. Мы решили сына отдать на теннис, но спустя какое-то время он опять захотел в хоккей. Затем, когда турниры начали пересекаться, надо было выбрать. Он сам не знал куда и я его подтолкнул к хоккею", - вспоминает Бартулис-старший.

По словам Оскара, сейчас сын очень доволен, живёт хоккеем и очень любит эту игру. Что будет дальше - покажет время.

ФОТО: TVNET

"Сейчас получается и всё хорошо, но как кто-то сказал - хоккеист вырастет, когда начнутся первые девочки, пиво и всё остальное. Некоторые из-за этого теряют интерес к спорту. Очень много талантов теряется в этом возрасте. Столько звёзд должно сойтись, чтобы всё получилось", - размышляет Оскар Бартулис.

Бартулис вспомнил, что изначально сомневался, отдавать сына в хоккей или нет. Хоккеист не хотел, чтобы сыну пришлось пройти то, что пережил он сам. Тем не менее, выбор пал всё-таки на хоккей.

"Сейчас всё по-другому. Нет такой жёсткости в тренировочном процессе, как это было раньше. Раньше считалось нормальным, если тренер даст ребёнку подзатыльник, а сейчас нельзя даже грубое слово сказать. Бывали случаи, когда родители давали детям телефоны в раздевалку, чтобы те записывали о чём говорят", - вспоминает Бартулис.

Травмы

Хоккей многими считается одним из самых травмоопасных спортов в мире. В этом можно убедиться, поискав в интернете списки самых травматичных видов спорта. Чего далеко за примером ходить - почти все тренеры, с которыми мы общались в рамках серии статей "Мы выбираем спорт!", когда речь заходила о травмах тут же приводили в пример хоккей или футбол.

"Я бы сказал, что в хоккее риск большой. Сейчас хоккей стал намного быстрее, чем раньше. Из-за этого стало больше силовых приёмов, а из-за этого получается много сотрясений. Сказать, что хоккей на первом месте по травматичности? Я не знаю. Наверно он входит в тройку", - говорит Бартулис.

По словам Оскара, травмы случаются не только у профессионалов, но и, к сожалению, у детей. Бартулис говорит, что сегодня дети часто сталкиваются с так называемой болезнью Шляттера - синдром перегрузки колена и большеберцовой кости.

ФОТО: TVNET

"Ребёнок за лето вытягивается на 10 см и ему больше нельзя давать сильную нагрузку на колени. Многие врачи сразу говорят, что с хоккеем надо завязывать. Но надо ходить к спортивным врачам, которые больше понимают в этом и советуют пропустить полгода", - говорит Бартулис.

Если верить статистическим данным, то болезнь Шляттера возникает примерно у 20% подростков, которые активно занимаются спортом.

Что касается остальных, свойственных для хоккея травм, то Бартулис перечислил пах и сотрясения. Хоккеист также отметил, что сейчас этого становится меньше, потому что качество шлемов постоянно улучшается.

"Зубы? Зубы - это не травма", - смеётся Бартулис. "Зубы выбили, поставят другие и играй дальше".

Возможно ли играть в хоккей и учиться?

По словам Бартулиса, в школе BHC 37 очень жёстко следят за успеваемостью хоккеистов.

"Мы смотрим дневники и всё проверяем. Если ты плохо учишься в школе, то мы тебя не ставим играть", - рассказывает Бартулис.

В целом, руководитель BHC 37 не видит проблем в совмещении тренировок, турниров и занятий в школе. Правда, в школе Бартулиса пока не сталкивались со старшеклассниками, ведь самые взрослые ребята в Пиньки - это группа U-15.

В любом случае, есть несколько возможностей, как совместить школу и тренировки. Например, дистанционное обучение. "Раньше не было столько возможностей и онлайн-обучения, например. Сейчас это больше развито и можно так учиться. Я сам окончил заочно бизнес-колледж, а сейчас мне 33 и я поступил на тренера в Спортивную академию. Посмотрим, как получится совмещать", - говорит Бартулис.

ФОТО: TVNET

Если говорить о 15-18 летних спортсменах, то в этом возрасте начинается одна из главных проблем для тренера - отток игроков. Кто-то сосредоточиться на школе, у кого-то начнётся первая любовь, а кому-то просто надоест заниматься спортом и он решит бросить.

"Совсем свежий пример - один из наших вратарей. Этим летом сказал, что не хочет играть и ушёл. Очень талантливый и, на мой взгляд, он входил в топ-3 своего возраста. Жалко, но я надеюсь, что он через три месяца вернётся. Бывает такое, что тебе надоело, тренировки тяжёлые, но спустя какое-то время ты всё равно понимаешь, что тебе этого не хватает", - говорит Бартулис.

О популярности хоккея и возможности зарабатывать

Что касается популярности этого вида спорта, то у Бартулиса нет сомнений, что за 10-20 лет она значительно выросла. Об этом свидетельствует большое количество мест, где можно тренироваться и график в ледовых дворцах, где практически нет свободного места.

"Сейчас выше конкуренция. Если раньше у каждого года рождения было по 30-40 ребят, а в команду требовалось 20 человек - что это за конкуренция? А сейчас у каждого возраста есть по 500-600 детей на каждый год. Мы, конечно, ещё отстаём от Швеции, Финляндии и Канады, где каждый второй ребёнок играет в хоккей, но всё же," - рассуждает Бартулис.

Важным фактором интереса к конкретному виду спорта Бартулис называет успехи наших звёзд - хорошие выступления Майриса Бриедиса принесли новых поклонников боксу, а победы Алёны Остапенко заинтересовали детей теннисом.

"Хоккей, в свою очередь, держит планку всё время, в отличие от того же футбола, где результаты не самые лучшие. Поэтому народ туда и не тянется больше", - считает Оскар.

Если в Латвии по 500-600 детей-хоккеистов у каждого года рождения, то возникает вопрос - на что будут жить те, кто не попадёт в КХЛ, НХЛ и сборную? Бартулис уверенно отвечает, что на этих двух лигах хоккей не заканчивается и возможность заработать есть много где.

"Есть столько лиг ещё, вся Европа, в каждой стране есть чемпионаты, где можно хорошо зарабатывать. Та же Америка не заканчивается на НХЛ. Там ещё много лиг", - говорит Оскар.

"Если брать латвийский чемпионат по хоккею, то там многим приходится работать. У них утром тренировки, а потом идут на работу. В Латвии, наверно, нельзя выжить на эту зарплату. Но если ты уезжаешь в Швецию, Германию или Швейцарию, то конечно там зарплаты побольше, тебе дают машину, квартиру и там можно жить и нормально зарабатывать", - уверенно закончил Бартулис.

Оскар Бартулис ФОТО: TVNET