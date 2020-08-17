Пн, 17.08.2020
Лукашенко, конечно, ставит своей целью сохранить за собой власть и при необходимости, сделать это при поддержке России. Это опасный сценарий, который может привести к новой волне насилия в Беларуси, если произойдет прямое вмешательство России, то это будет иметь долгосрочные и негативные последствия. Урмас Паэт, евродепутат
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Партии Европарламента назвали Лукашенко персоной нон грата и попросили Россию не вмешиваться

Александр Лукашенко в окружении митингующих

ФОТО: AP/Scanpix

Лидеры пяти ведущих партий Европарламента призвали провести в Беларуси новые выборы президента, а также расследовать случаи насилия против мирных жителей и освободить политзаключенных.

"Мы аплодируем белорусскому народу за их мужество и решимость и всеми силами поддерживаем их стремление к демократическим переменам и свободе. Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, а правдоподобные отчеты указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Евросоюзе", - цитирует "Медуза" совместное заявление партий.

Кроме того, партии Европарламента призвали Россию воздержаться от вмешательства в дела Беларуси, не важно, тайного или явного, и призвали страны ЕС противодействовать действиям РФ в этом направлении.

В заявлении также говорится о поддержке решения глав МИД Евросоюза ввести персональные санкции для тех, кто несет ответственность за фальсификацию выборов и насилие в Беларуси.

Напомним, в понедельник президент Александр Лукашенко с трибуны заявил, что новые выборы проводиться не будут. "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", - сказал он во время встречи с рабочими.

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