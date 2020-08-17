Партии Европарламента назвали Лукашенко персоной нон грата и попросили Россию не вмешиваться

"Мы аплодируем белорусскому народу за их мужество и решимость и всеми силами поддерживаем их стремление к демократическим переменам и свободе. Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, а правдоподобные отчеты указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Евросоюзе", - цитирует "Медуза" совместное заявление партий.

Кроме того, партии Европарламента призвали Россию воздержаться от вмешательства в дела Беларуси, не важно, тайного или явного, и призвали страны ЕС противодействовать действиям РФ в этом направлении.

В заявлении также говорится о поддержке решения глав МИД Евросоюза ввести персональные санкции для тех, кто несет ответственность за фальсификацию выборов и насилие в Беларуси.

Напомним, в понедельник президент Александр Лукашенко с трибуны заявил, что новые выборы проводиться не будут. "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", - сказал он во время встречи с рабочими.