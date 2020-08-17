Пн, 17.08.2020
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Из-за сине-зеленых водорослей запрещено купаться в Большом и Малом Балтэзерсе

Малый Балтэзерс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Из-за размножения вредных для здоровья человека сине-зеленых водорослей запрещено купаться на Алдерском пляже на берегу Малого Балтэзерса и в Большом Балтэзерсе около Балтэзерского кладбища, свидетельствует информация на сайте самоуправления Адажского края.

Самоуправление также призывает не ловить в этих местах рыбу, не использовать взятую оттуда воду в хозяйстве и не поить ей домашних животных и скот.

В других водоемах Адажского края купаться разрешено.

В то же время самоуправление напоминает, что в жаркую погоду сине-зеленые водоросли могут быстро размножаться, и при обнаружении сине-зеленых водорослей следует сообщить об этом.

Самоуправление советует жителям перед купанием оценивать качество воды, обращая внимание на ее цвет, поскольку во время "цветения" сине-зеленых водорослей на воде появляется сине-зелено-серая пленка.

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