Пн, 17.08.2020
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Рижское "Динамо" обрело кулаки: подписан контракт с очень агрессивным канадцем

Джеси Липон

ФОТО: Twitter.com/@ManitobaMoose

Рижское "Динамо" в понедельник сообщило о подписании договора с канадцем Джейси Липоном, который за время своей карьеры набрал более 800 штрафных минут в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

До этого 27-летний нападающий свою карьеру проводил в Канаде. Он выступал и за канадскую сборную U-20.

В "Динамо" он будет выступать под 34-м номером.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welcome, @jnl34 ! #dinamoriga #khl #jclipon

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В 2013 году на драфте НХЛ "Виннипег Джетс" выбрали Липона под 93-м номером, однако в сильнейшей лиге мира он провёл всего девять матчей и отметился одной результативной передачей.

Большую часть своей карьеры Липон провёл в АХЛ. На его счету 452 игры, 222 результативных очка (80 голов + 142 передачи) и 839 штрафных минут в регулярном сезоне.

Прошлый сезон он провел в составе команды "Манитоба Мус", принял участие в 61 игре, забросил 13 шайб, отдал 18 результативных передач и заработал 100 штрафных минут.

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