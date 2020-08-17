Рижское "Динамо" обрело кулаки: подписан контракт с очень агрессивным канадцем

До этого 27-летний нападающий свою карьеру проводил в Канаде. Он выступал и за канадскую сборную U-20.

В "Динамо" он будет выступать под 34-м номером.

В 2013 году на драфте НХЛ "Виннипег Джетс" выбрали Липона под 93-м номером, однако в сильнейшей лиге мира он провёл всего девять матчей и отметился одной результативной передачей.

Большую часть своей карьеры Липон провёл в АХЛ. На его счету 452 игры, 222 результативных очка (80 голов + 142 передачи) и 839 штрафных минут в регулярном сезоне.

Прошлый сезон он провел в составе команды "Манитоба Мус", принял участие в 61 игре, забросил 13 шайб, отдал 18 результативных передач и заработал 100 штрафных минут.