Зарплату до 450 евро после уплаты налогов получали 26,3% работающих

В том числе 118,3 тыс. человек или 15,4% работников во втором квартале получали минимальную зарплату или меньше, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем за тот же период 2019 года.

В свою очередь, 35,1% (во втором квартале 2019 года - 31,5%) занятых лиц на основном месте работы получали 450,01-700 евро в месяц после уплаты налогов, 28,1% (30,2%) сотрудников получали зарплату в размере 700,01-1400 евро, а зарплату в размере 1400,01 евро и более получали 5% работников (5,3%).

В исследовании ЦСУ приняли участие 3,6 тыс. домохозяйств, было опрошено 6,4 тыс. жителей Латвии в возрасте от 15 до 74 лет.