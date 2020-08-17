Зарплату до 450 евро после уплаты налогов получали 26,3% работающих

Во втором квартале этого года зарплату до 450 евро после уплаты налогов на основном месте работы получали 26,3% работающих, что на 1,4 процентного пункта меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
В том числе 118,3 тыс. человек или 15,4% работников во втором квартале получали минимальную зарплату или меньше, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем за тот же период 2019 года.
В свою очередь, 35,1% (во втором квартале 2019 года - 31,5%) занятых лиц на основном месте работы получали 450,01-700 евро в месяц после уплаты налогов, 28,1% (30,2%) сотрудников получали зарплату в размере 700,01-1400 евро, а зарплату в размере 1400,01 евро и более получали 5% работников (5,3%).
В исследовании ЦСУ приняли участие 3,6 тыс. домохозяйств, было опрошено 6,4 тыс. жителей Латвии в возрасте от 15 до 74 лет.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!