Почему белорусский ОМОН ведет себя так жестоко? Интервью с бывшим бойцом

Би-би-си: Что происходит, когда демонстранты проявляют агрессию?

Олег: Как бы вам объяснить... Солдаты на войне воюют не за правительство, не за руководителя страны. Мужчины на войне воюют за того парня, который с тобой рядом сидел в окопе - и его уже нет. Солдаты воюют за это. И здесь [при разгоне демонстрантов] срабатывает такое же. Потому что когда твоему напарнику, твоему товарищу прилетел камень в голову, в тебе естественно возникает волна гнева - как в любом человеке. Ребята со щитами, когда на них идет физическое воздействие, сплачиваются. Они уже воюют и за себя, и за того парня, который пострадал.

AFP

Но я не понимаю того, что происходит во многих случаях сейчас. Понимаю жесткий ответ у универсама "Рига", где протестующие строили баррикады, отбивались, чем могли, бросали, по некоторым сведениям, в правоохранителей "коктейли Молотова". Но не понимаю, не могу понять, как можно бить 15-летнего пацана на пустом тротуаре, тем более, что он кричит, что ему только 15.

На мой взгляд, произошла какая-то подмена принципов боевого братства.

Побочный эффект

Би-би-си: То, что происходит сейчас, это команда офицеров или самовольство подчиненных?

Олег: Естественно, без комады ничего не делается в этих подразделениях. Самовольства здесь нет. Судя по всему, на самом высшем уровне была дана команда жесточайшим образом подавить эти выступления.

Би-би-си: Что срабатывает? Психологический эффект? Почему сейчас такая жестокость - команду ведь можно выполнять по-разному.

Олег: Не знаю, как сейчас это можно объяснить. Как объяснить? Либо бойцам что-то давали, но не сказали им, что с ними может произойти. Может, давали психотропы какие-то, но сказали, что это для поддержания физического состояния. Не сказали, что побочный эффект - необузданная ярость и тому подобное. Я не исключаю этого.

Мы в свое время работали в открытую, у нас даже масок не было. У нас не было такого, чтобы человека в наручниках бить - человек в наручниках тебе уже ничего не может сделать. Нас простые люди уважали в наше время, подонки боялись. Но не было такой ненависти, как в эти дни. Я понимаю, чем она вызвана, что породило негодование народа, злость не только к сотрудникам ОМОНа, но вообще к людям в форме. Это очень опасный эффект, когда злость, ненависть и даже травля распространяется на ГАИшника, сотрудника охраны зданий, участкового.

Би-би-си: Может, провоцируют жесткость чисто физиологические инстинкты? Сама наблюдала, как в ожидании команды бойцы по несколько часов сидят в автобусах с закрытыми окнами. Простите, но ведь элементарно в туалет хочется и дышать трудно...