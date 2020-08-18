"Интер" разгромил "Шахтёр" и вышел в финал Лиги Европы

Матч состоялся в Дюссельдорфе на стадионе "Эсприт-Арена" и завершился разгромной победой "Интера" со счётом 5:0.

В первом тайме был забит всего один мяч - на 19-й минуте счёт открыл Лаутаро Мартинес. В середине второго тайма преимущество итальянского клуба увеличил Данило Д'Амброзио. На 74-й минуте Мартинес оформил дубль и довёл счёт до крупного.

Ещё через несколько минут четвёртый гол забил Ромелу Лукаку, а на 83-й минуте бельгиец оформил дубль и установил окончательный счёт - 5:0. Кстати, Лукаку забил в 10 матчах Лиги Европы подряд (6 голов в 5 матчах за "Интер", 8 голов в 5 матчах - за "Эвертон" в сезоне-2014/15) - это рекорд турнира.

Отметим, что "Интер" вышел в финал еврокубка впервые с 2010 года. Тогда команда, возглавляемая Жозе Моуринью, взяла Лигу чемпионов, обыграв в финале "Баварию" (2:0). Что касается главного тренера миланской команды, то Антонио Конте вышел в еврокубковый финал впервые в своей тренерской карьере.

В финале "Интер" встретится с испанской "Севильей". Матч состоится 19 августа.