Рейд полиции по Маскачке: пьяный водитель с голым торсом пытался выдать себя за другого

Представители полиции решили убедиться, что с водителем все в порядке, поэтому остановили его. Подойдя к автомобилю представители правопорядка увидели непристегнутого молодого человека без майки, в салоне автомобиля пахло алкоголем.

Во время разговора юноша попытался уйти от ответственности, назвав полицейским выдуманные личные данные. После того, как полиция ввела их в свою базу данных, стало понятно, что такого человека не существует. Стало понятно, что водитель врет.

"Персона была проинформировано об уголовной ответственности за попытку выдать себя за другого человека. После этого молодой человек назвал свои настоящие данные. На место событий также приехала Госполиция, которая констатировала, что лицо управляло автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, мужчина был передан представителям Госполиции", - рассказал инспектор Рижской полиции самоуправления Сандис Гедоминскис.

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