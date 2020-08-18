Вт, 18.08.2020
Женщины вышли для того, чтобы остановить насилие, чтобы достучатся до этой власти, чтобы вернуть своих родных. И это сработало. Цветы, слезы и любовь стали мощным оружием. Исполнительница белорусского происхождения Кэтти

В Латвии за сутки не выявлено ни одного нового случая Covid-19; один пожилой пациент умер

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2234 теста на Covid-19, не выявлено ни одного нового случая заболевания. Один человек (в возрастной группе от 80 до 85 лет) скончался. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). 

 

Сообщается, что скончавшийся человек имел ряд хронических заболеваний, он заразился от своего родственника. 

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 228 758 теста на Covid-19, выявлено 1323 инфицированных.

1093 человека вылечились от Covid-19, 33 человека умерли.

За прошедшие сутки не было новых госпитализаций пациентов с Covid-19. В целом в больницах лечатся пять инфицированных вирусом, у всех заболевание средней тяжести.

Всего из стационаров выписаны 198 пациентов.

 
 

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ