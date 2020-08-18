В Латвии за сутки не выявлено ни одного нового случая Covid-19; один пожилой пациент умер

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2234 теста на Covid-19, не выявлено ни одного нового случая заболевания. Один человек (в возрастной группе от 80 до 85 лет) скончался. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).