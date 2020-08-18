В Латвии за сутки не выявлено ни одного нового случая Covid-19; один пожилой пациент умер

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2234 теста на Covid-19, не выявлено ни одного нового случая заболевания. Один человек (в возрастной группе от 80 до 85 лет) скончался. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Сообщается, что скончавшийся человек имел ряд хронических заболеваний, он заразился от своего родственника.
Всего с начала пандемии в Латвии сделано 228 758 теста на Covid-19, выявлено 1323 инфицированных.
1093 человека вылечились от Covid-19, 33 человека умерли.
За прошедшие сутки не было новых госпитализаций пациентов с Covid-19. В целом в больницах лечатся пять инфицированных вирусом, у всех заболевание средней тяжести.
Всего из стационаров выписаны 198 пациентов.
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