Члены избирательных комиссий Беларуси рассказали, как фальсифицировались результаты выборов

Антон (имя изменено по его просьбе)

"Как правило, на нашем участке присутствовал только один независимый наблюдатель. Он сидел напротив кабинета, его часто прогонял работник учебного учреждения. Говорил, что сейчас проходит приемная комиссия, и в это время якобы никому нельзя находится там, кроме поступающих.

[...]

Наши цифры за день не сходились с теми, что были в протоколах. Например, в один день у нас получилось около 20 человек, а в протоколе было записано больше 70.

[...]

Не знаю, как это было устроено. Но мой друг столкнулся с тем, что пришел на другой участок голосовать и увидел подпись напротив имени своего отца, хотя тот умер два года назад.

[...]

Когда мы подсчитали голоса, по лицам членов комиссии было видно, что все радуются. Даже без итогового подсчета было понятно, что больше 60% за Тихановскую.

Дальше председатель и секретарь стали подводить итог. Я сначала стоял рядом, чтобы видеть подсчет, но меня попросили "не стоять над душой", и я отошел. Человеку, который подсчитывал голоса, я доверял максимально. Но все равно немного сомневался. Считали очень долго, минут 30-40. В итоге нам сказали, что за нынешнего президента больше 50% голосов, а у Тихановской - в районе 20%".

Егор (имя изменено по его просьбе)

"В основной день с утра начался большой поток людей. Даже тяжелобольные люди приходили, бабушки - я не знаю, за кого они голосовали, но им было важно, чтобы их голос был учтен. Многие были настроены на то, что будут обманывать, очень нервничали. Но в основном все было спокойно.

[...]

Что касается подсчета голосов, как в законодательстве прописано, так мы и сделали. На предварительном голосовании за Лукашенко было больше 300, за Тихановскую - около 70. В основной день голосования подавляющее большинство было за Тихановскую: больше 1000 голосов против 150 за Лукашенко. Я тогда посчитал для интереса за Тихановскую получалось больше 60 процентов. Протокол был составлен, как надо. Все расписались. А потом начались какие-то непонятные фокусы.

Мы сидели и ждали, пока протокол вывесят на дверях избирательного участка. Протокол вывешивает председатель комиссии, он ушел, его долго не было. Потом пришел председатель, забрал все упакованные пачки с бюллетенями. Мы выходим из помещения, где были выборы, в фойе школы. Там нас уже ждет ОМОН.

ОМОН говорит: "Давайте быстрее грузитесь в автобус". Там спорить не будешь. Нас быстро-быстро на выход, в автобус и увезли. Никакого геройства не было. Когда ты сидишь в автобусе, у тебя шторками закрыты окна, тебя везут неизвестно куда, полно ОМОНа, что угодно в голову лезет. Может, сейчас привезут и будут давить. Но в итоге никто никого не давил. Нас привезли к райисполкому. Председатель с секретарем пошли внутрь, мы пересели на нашу машину, нас развезли по домам. В итоге протокол не был вывешен, а народ стоял у школы и ждал протокол. Результаты не были озвучены. Потом ЦИК писал, что нет, везде вывешиваются. Но я слышал, что такая ситуация была не только у нас".

Маргарита (имя изменено по ее просьбе)

"В моей стопке с бюллетенями основного дня выборов у Тихановской было в шесть раз больше голосов, чем у Лукашенко. Я переговаривалась немного с людьми, которые считали другие стопки. Было понятно, что Тихановская идет первее Лукашенко. Я не знаю, насколько, потому что на досрочном выиграл он, но, по нашим подсчетам, она 100% лидировала.

[...]

Мы сдали свои результаты председателю избирательной комиссии. Когда она считала, рядом с ней никого не было. В итоге нам объявили, что Тихановская проиграла. Многие начали плакать, я не была исключением. Вся избирательная комиссия погрузилась в молчание. Многие ожидали, что результат будет таков, но все равно для нас это было потрясением".