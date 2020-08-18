Думпис: Уже в октябре может быть известна эффективность вакцины от Covid-19

Возможно, что уже в октябре будет понятно, какая из разрабатываемых вакцин от Covid-19 эффективна для борьбы с коронавирусом, сказал в передаче Rīta Panorāma на LTV главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.
Он отметил, что в настоящее время это самая горячая тема, которая обсуждается в контексте Covid-19.
"Пока новости о вакцинах хорошие - и о вакцине, разработанной в Оксфордском университете, и двух китайских и одной вакцине в США", - сказал представитель Минздрава.
По его прогнозам, уже в октябре станет известно, которая из вакцин эффективна.
Как сообщалось, Еврокомиссия договорилась с фармацевтической компанией AstraZeneca о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса, если подтвердится ее эффективность и безопасность. AstraZeneca разрабатывает вакцину вместе с Оксфордским университетом.
Eврокомиссия планирует закупить вакцину для всех 27 стран ЕС. Договор предусматривает также возможность дополнительного приобретения еще 100 млн доз.
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