Худрук "Ленкома" о слухах про алкоголизм Захаровой: "Для меня это нонсенс"

В прессе появились слухи, о том, что Захарова якобы сильно пьет. Эти слова приписываются даже вдове Николая Караченцова. Анонимы утверждают, что именно из-за спиртного распался брак Захаровой с Владимиром Стекловым. По версии "свидетелей", актриса пристрастилась к алкоголю после смерти отца.

В свою очередь, худрук театра "Ленком" Марк Варшавер был шокирован этой информацией. Он утверждает, что за 40 лет не заметил в руках Захаровой даже бокала вина.

"Для меня это нонсенс. Я вам подтверждаю это как руководитель театра, в котором она работает", - заявил он журналистам.

В интервью порталу Teleprogramma.pro Варшавер указал, что у них в коллективе нет пьяниц.

Что касается самой Александры Марковны, то она называет эти публикации и слухи травлей. Актриса догадывается, кто пытается очернить ее, но имя называть не хочет. Издание "Комсомольская правда" выяснило, что имя распространителя слухов знает и актер Дмитрий Певцов. Он резко осудил этого человека, но имя тоже не стал называть.