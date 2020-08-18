Вт, 18.08.2020
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Худрук "Ленкома" о слухах про алкоголизм Захаровой: "Для меня это нонсенс"

Александра Захарова

ФОТО: https://www.instagram.com/anatolymorkovkin5/

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что дочь знаменитого режиссера Марка Захарова Александра страдает от алкоголизма. Эту информацию в разговоре с прессой опроверг худрук театра "Ленком" Марк Варшавер. 

В прессе появились слухи, о том, что Захарова якобы сильно пьет. Эти слова приписываются даже вдове Николая Караченцова. Анонимы утверждают, что именно из-за спиртного распался брак Захаровой с Владимиром Стекловым. По версии "свидетелей", актриса пристрастилась к алкоголю после смерти отца.

В свою очередь, худрук театра "Ленком" Марк Варшавер был шокирован этой информацией. Он утверждает, что за 40 лет не заметил в руках Захаровой даже бокала вина.

"Для меня это нонсенс. Я вам подтверждаю это как руководитель театра, в котором она работает", - заявил он журналистам. 

В интервью порталу Teleprogramma.pro Варшавер указал, что у них в коллективе нет пьяниц. 

Что касается самой Александры Марковны, то она называет эти публикации и слухи травлей. Актриса догадывается, кто пытается очернить ее, но имя называть не хочет. Издание "Комсомольская правда" выяснило, что имя распространителя слухов знает и актер Дмитрий Певцов. Он резко осудил этого человека, но имя тоже не стал называть. 

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