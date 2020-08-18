В квартире в Айзкраукле найден труп убитой женщины

Первоначальная информация свидетельствует о том, что 10 августа в квартире в Айзкрайле был найден труп женщины 1963 года рождения с признаками насильственной смерти.

Полиция начала уголовное дело в связи с убийством. В интересах следствия более подробная информация не раскрывается, в том числе и то, есть ли подозреваемые.