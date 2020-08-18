Вт, 18.08.2020
В итоге нам объявили, что Тихановская проиграла. Многие начали плакать, я не была исключением. Вся избирательная комиссия погрузилась в молчание. Член избирательной комиссии Маргарита

В квартире в Айзкраукле найден труп убитой женщины

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

На прошлой неделе в одной из квартир города Айзкраукле было найдено тело убитой женщины, сообщила представитель Госполиции Даце Калниня.

Первоначальная информация свидетельствует о том, что 10 августа в квартире в Айзкрайле был найден труп женщины 1963 года рождения с признаками насильственной смерти.

Полиция начала уголовное дело в связи с убийством. В интересах следствия более подробная информация не раскрывается, в том числе и то, есть ли подозреваемые.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ