В квартире в Айзкраукле найден труп убитой женщины

На прошлой неделе в одной из квартир города Айзкраукле было найдено тело убитой женщины, сообщила представитель Госполиции Даце Калниня.
Первоначальная информация свидетельствует о том, что 10 августа в квартире в Айзкрайле был найден труп женщины 1963 года рождения с признаками насильственной смерти.
Полиция начала уголовное дело в связи с убийством. В интересах следствия более подробная информация не раскрывается, в том числе и то, есть ли подозреваемые.
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