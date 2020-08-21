Новый законопроект об аренде: ужас или спасательный круг для арендаторов?

Законодатели предусматривают переходный период сроком в пять лет, в течение которого будут действовать договоры аренды, еще не внесенные в Земельную книгу.

Что будет с арендаторами денационализированных квартир?

Восстанавливая независимость, Латвия должна была найти баланс между интересами законного владельца дома и жильцов его квартир, особенно с учетом того, что многие жильцы находились в неблагоприятном социальном положении.

С одной стороны, Латвия приняла регулирование о денационализации и возврате собственности тем законным владельцам, чья собственность была национализирована во времена СССР. С другой стороны,

права собственности этих владельцев были ограничены, чтобы защитить тех арендаторов, которые заключили договор аренды во времена Советского Союза.

Однако, как в свое время в решении от 8 марта 2006 года указал Конституционный суд, такие дореформенные гарантии арендаторам предоставлялись не на неопределенный срок, а только на период реформы. По этой причине съемщики денационализированных домов не могли рассчитывать на то, что у них и после завершения реформы будет какой-либо особенный, отличающий их от других арендаторов статус и они смогут жить в одной квартире всегда, платя значительно меньшую арендную плату, чем другие люди в своих домах за жилье такого же качества.

В то же время арендаторы денационализированного жилья могли ожидать, что государство позаботится об их правах и в разумных пределах обеспечит плавный переход от административно установленной арендной платы, например, к аренде с договорными отношениями, соответствующей рыночной экономике и удовлетворяющей как арендаторов, так и арендодателей. Арендодатели, с другой стороны, могли предполагать, что административные ограничения, которые были необходимы на ранних этапах реформы, будут сняты в разумные сроки и таким образом, чтобы предоставить государству разумное решение для урегулирования принудительной аренды.

В своей первоначальной редакции законопроект предусматривал, что арендаторы денационализированного жилья, как и все другие арендаторы, должны заключить новый договор аренды с текущим арендатором в соответствии с положениями нового постановления. Если арендатор жилья, находящегося в денационализированном доме, заключил новый договор с текущим домовладельцем, его необходимо будет внести в Земельную книгу. Если такое новое соглашение не будет заключено, предыдущее соглашение об аренде останется в силе, но после окончания пятилетнего периода оно больше не будет распространяться на нового покупателя.

Стоит сказать, что социальные вопросы жильцов денационализированных домов планировалось решать в рамках отдельного нового социально-нормативного регулирования. Однако после рассмотрения законопроекта в него было включено условие о том, что законопроект не будет применяться к договору аренды жилых помещений в денационализированных домах, если арендатор использовал квартиру в таком доме до восстановления прежнего владельца или его наследника.

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Окончательная версия законопроекта о положении жильцов денационализированных домов будет зависеть исключительно от политического решения и готовности завершить реформу, которая длится уже тридцать лет.