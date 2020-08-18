Руководитель ассоциации: онкология в Латвии забыта

"В этом контексте я хотел бы упомянуть о времени ожидания пациентами новых лекарств. Приведу пару примеров. С 2015 по 2018 год в Европе было зарегистрировано 172 новых лекарства, из них пациентам в Латвии доступен 31 медикамент. Из этих 172 новых медикаментов 43 предназначены для лечения онкологии, но онкологическим больным в Латвии доступны всего три новых препарата. Это говорит о том, что в Латвии онкология, я бы сказал, забыта. Мне не понятно, почему онкологическим больным не уделяется должного внимания", - сказал Болевиц.

Он отметил, что в соседней Литве при премьер-министре создана специальная рабочая группа, которая фокусируется только на решении вопросов онкологии на государственном уровне.

"Я хотел бы видеть в Латвии не только мнение одного министра здравоохранения, отдельных врачей и ассоциаций о том, что онкологии необходимы дополнительные инвестиции со стороны государства. Я был бы рад, если бы наш премьер-министр назвал онкологию одним из приоритетов и начал реально упорядочивать эту сферу",

- отметил руководитель ассоциации.

Он подчеркнул, что в Латвии онкология очень далека от средних показателей Европы и даже стран Балтии. По времени ожидания медикаментов Латвия находится на последнем месте не только в Европейском союзе, но и во всей континентальной Европе. Пациент в Латвии ждет нового лекарства, если оно сегодня зарегистрировано в Европейском агентстве лекарственных средств, 981 день, пока оно не будет включено в список компенсируемых.

"Такова объективная ситуация с онкологией в Латвии - радостного мало.

К этой сфере, безусловно, хотелось бы видеть больше внимания со стороны политиков.

Онкология однозначно не является приоритетом политической повестки дня в Латвии, и речь идет не только о деньгах, но и об отсутствии стратегического и целевого использования средств", - сказал Болевиц.

Он подчеркнул, что среди стран Балтии у Латвии единственной до сих пор нет генетических маркеров. "Это мышление какого века? Благодаря генетическим маркерам можно быстро и качественно провести генетическое тестирование, а государство при относительно небольших затратах получает возможность лечить пациентов наиболее экономически эффективно при данной форме рака точно подобранными медикаментами. Это, в свою очередь, обеспечивает лучший результат, повышает выживаемость пациентов и качество жизни. Генетические маркеры не стоят дорого. По нашим подсчетам, государству они обойдутся от 500 до 800 тысяч евро в год в зависимости от того, сколько людей протестируется", - отметил руководитель ассоциации.