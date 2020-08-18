В Литве за сутки выявлено 38 новых случаев Covid-19, в Эстонии - восемь

Эстония

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1278 тестов на Covid-19, восемь проб дали положительный результат.

По состоянию на утро 18 августа в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось шесть пациентов. На искусственной вентиляции легких нет ни одного человека. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

На сегодняшний день выписано 400 пациентов, закончено 387 истории болезни. По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1990 человек.

Всего в Эстонии сделано более 136 000 тестов, из них 2200 оказались положительными.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 38 новых случаев коронавируса, общее количество выросло до 2474, сообщило в четверг Министерство здравоохранения Литвы.

Сейчас в Литве коронавирусом больны 647 человек, 1733 человека выздоровели.

От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находятся 2973 человека.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 156 завозных случаев.

За минувшие сутки проверено 4188 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 584 641.