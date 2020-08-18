Сейм Латвии призывает Беларусь провести повторные выборы президента

В проекте резолюции содержится призыв к властям Беларуси провести повторные выборы в соответствии с международными стандартами, обеспечив оппозиции равные возможности доступа ко всем контролируемым государством средствам массовой информации и позволив участвовать в выборах на равных условиях.

Также парламент Латвии призывает Беларусь создать справедливые условия и возможности для всех кандидатов, чтобы они могли провести предвыборные кампании.

Кроме того, на повторных выборах должно быть гарантировано присутствие международных наблюдателей, а в избирательных комиссиях всех уровней должны быть представлены наблюдатели от всех кандидатов.

В проекте документа отмечается, что правительство Латвии должно поддержать санкции Европейского союза против белорусских чиновников, ответственных за нарушения прав человека и фальсификацию результатов выборов, а также оказать поддержку белорусской общественности, в том числе финансовую для развития гражданского общества и независимых СМИ.

В проекте заявления Сейма содержится призыв к белорусским властям немедленно прекратить применение силы и преследований, освободить всех политзаключенных и тех, кто был незаконно задержан во время протестов.

Парламент Латвии призывает правительство Беларуси немедленно начать диалог с оппозицией и гражданским обществом, чтобы избежать дальнейшего насилия и обеспечить осуществление перемен, которые жители страны считают необходимыми.

В проекте заявления парламента подчеркивается, что выборы президента Белоруссии не соответствовали международным обязательствам и мировым стандартам демократии и законности, они не были свободными и честными.