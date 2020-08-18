"Один человек держит в страхе страну уже 26 лет". Тихановская поздравила мужа с днем рождения

В обращении Тихановская вновь заявила, что считает преследование мужа полностью сфабрикованным, и призвала продолжить протесты.

"Чтобы он замолчал и не участвовал в избирательной кампании, его облили грязью, подбросили деньги, обвинили в том, что он действовал не от чистого сердца, а в интересах другого государства.

Пропаганда из патриотов делает преступников. Нарушая закон, государственные СМИ дают ложную информацию - даже без решения суда называют людей виновными.

Вся эта вопиющая несправедливость и беззаконие показывают нам, как работает эта гниющая система, в которой все держит один человек. Один человек держит в страхе страну уже 26 лет. Один человек украл у белорусов их выбор", - сказала она.

А в конце грустно добавила: "С днем рождения, Сергей!".

Видео: Обращение Светланы Тихановской

Светлана Тихановская, по официальным данным ЦИК Беларуси, заняла второе место на выборах президента страны, получив чуть больше 10% голосов. Тихановская объявила себя победителем выборов и обжаловала результаты голосования в ЦИК.

Ее мужа Сергея Тихановского задержали 29 мая в Гродно по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников милиции. Очевидцы называли произошедшее провокацией.

В офисе и на даче у блогера прошли обыски, во время которых было найдено 900 тысяч долларов США.

"Я могу предположить, откуда эти деньги, но озвучивать это не могу. Будем ждать, что нам скажет следствие. То, что их не могло быть у моего супруга, в этом я практически уверена. Наверняка если бы у человека были такие деньги, то семья жила бы в более комфортных условиях. Не могу комментировать это, но я рада, что не нашли оружие, наркотики, трупы - что обычно находят у человека, которого хотят "закрыть"?" - ранее комментировала произошедшее Светлана Тихановская.

Против Тихановского возбудили дело по части 1 стати 342 Уголовного кодекса Беларуси ("Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок"). Правозащитники признали его политзаключенным.

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