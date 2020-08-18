Меркель обсудила с Путиным протесты в Беларуси

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация в Беларуси после президентских выборов 9 августа.

Как сообщает пресс-служба Меркель, канцлер подчеркнула, что белорусские власти должны воздержаться от насилия в отношении мирных демонстрантов, немедленно освободить политзаключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса.

Из сообщения на сайте Кремля следует, что Москва акцентировала внимание на "неприемлемости любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса". Также "выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки".

Накануне Александр Лукашенко, выступая перед рабочими, заявлял, что ему звонила Меркель "поговорить", пишет "Медуза". В правительстве ФРГ это опровергли.