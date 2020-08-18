airBaltic в июле перевезла в 2,5 раза больше пассажиров, чем месяцем ранее

В июле 2020 года латвийская авиакомпания airBaltic перевезла из столиц трех стран Балтии по своей сети маршрутов в Европе 151 529 пассажиров, что на 251% больше, чем в предыдущем месяце, сообщила агентству LETA представитель airBaltic Алиса Бриеде.
В июле airBaltic выполнила 2019 полетов, что в 1,9 раза больше, чем в июне.
Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отметил, что июль стал вторым полным месяцем с тех пор, как 18 мая была возобновлена деятельность авиакомпании.
"В июле мы перевезли в 2,5 раза больше пассажиров, чем месяцем ранее, и выполнили почти в два раза больше рейсов.
С точки зрения нашей операционной деятельности мы готовы продолжать соединять Балтию с миром, но из-за мер по ограничению Covid-19, которые в Европе ежедневно меняются, мы ограничены в достижении тех объемов деятельности, которые запланировали на июль", - добавил Гаусс.
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