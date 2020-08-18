airBaltic в июле перевезла в 2,5 раза больше пассажиров, чем месяцем ранее

В июле airBaltic выполнила 2019 полетов, что в 1,9 раза больше, чем в июне.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отметил, что июль стал вторым полным месяцем с тех пор, как 18 мая была возобновлена деятельность авиакомпании.

"В июле мы перевезли в 2,5 раза больше пассажиров, чем месяцем ранее, и выполнили почти в два раза больше рейсов.

С точки зрения нашей операционной деятельности мы готовы продолжать соединять Балтию с миром, но из-за мер по ограничению Covid-19, которые в Европе ежедневно меняются, мы ограничены в достижении тех объемов деятельности, которые запланировали на июль", - добавил Гаусс.