В Сунтажи на лесопилке произошел пожар повышенной опасности

18 августа, в 13.36, поступил вызов в VUGD в Сунтажскую волость, где, по предварительной информации, горел лес.

На месте происшествия, выяснилось, что горит комплекс зданий лесопилки, состоящий из склада, ремонтных боксов, служебных помещений и токарного цеха.

В комплексе также находилась стружка, щепки и гранулы. Площадь пожара пока определяется.

На место происшествия прибыли 32 пожарных, семь автоцистерн, цистерна с водой и подъемная лестница.