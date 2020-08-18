В Сунтажи на лесопилке произошел пожар повышенной опасности

Как сообщила агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD), сегодня, 18 августа, в здании лесопильного комплекса в Сунтажской волости Огрского края произошел пожар повышенной опасности.
18 августа, в 13.36, поступил вызов в VUGD в Сунтажскую волость, где, по предварительной информации, горел лес.
На месте происшествия, выяснилось, что горит комплекс зданий лесопилки, состоящий из склада, ремонтных боксов, служебных помещений и токарного цеха.
В комплексе также находилась стружка, щепки и гранулы. Площадь пожара пока определяется.
На место происшествия прибыли 32 пожарных, семь автоцистерн, цистерна с водой и подъемная лестница.
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