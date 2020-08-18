Вт, 18.08.2020
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Военные подняли мятеж в Мали

Ибрагим Бубакар Кейт

ФОТО: Reuters/ScanPix

Военные в пригороде столицы Мали, городе Бамако, подняли мятеж, сообщает "Медуза" со ссылкой на Reuters.

Как сообщает "Медуза", на армейской базе Кати в 15 километрах от Бамако была стрельба.

Солдаты в Кати задержали офицеров. После этого из Бамако начали уезжать сотрудники правительства.

В Мали с июня 2020 года идут протесты, участники которых требуют отставки президента страны Ибрагима Бубакара Кейта. По данным ООН и правозащитников, которые приводит Reuters, за время, что идут демонстрации, погибли не меньше 14 человек.

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