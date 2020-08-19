Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые забудут беды и заживут счастливо в сентябре

Сентябрь станет позитивным месяцем для всех представителей зодиакального круга, уверяет астролог. Это благоприятный период, чтобы восстановить силы и заняться здоровьем. Рекомендуется избегать конфликтов и провокаций, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

В начале месяца многим придется заняться накопившимися финансовыми вопросами, однако больших проблем не возникнет - решения легко найдутся. Наиболее благосклонны звезды будут к представителям трех знаков Зодиака, отметил Павел Глоба.

Близнецы

Астролог советует Близнецам не обращать внимания на мелкие неурядицы и твердо идти к цели.

Самые большие перемены ждут представителей данного знака в карьере - неожиданно появятся новые предложения, откроются возможности, которые нельзя упустить.

Задача на сентябрь - рационально использовать свои силы и не размениваться на мелочи.

Телец

Тельцам нужно подготовиться к серьезным переменам. Особо консервативным представителям этого знака резкие изменения привычного уклада могут доставить дискомфорт. Астролог рекомендует расслабиться и принять их.

В жизни Тельцов может появиться важный человек - возлюбленный, не исключено и пополнение в семье. Так или иначе - сентябрь будет богат на сюрпризы, новые возможности, поездки и приятные эксперименты.

Дева

По прогнозу астролога, осенью Дев ждет полный переворот в мировоззрении. Этим людям стоит проявить гибкость и быть мягче - давно пора пересмотреть некоторые свои убеждения.