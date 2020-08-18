Трагедия в США: дети в возрасте одного и трех лет погибли в перегретой машине

Полиция получила вызов в дом семьи около 15:30. Родители детей думали, что мальчики все время играли в своих комнатах, но оказалось, что они вышли на улицу.

Около 11:00 мальчики вышли на улицу и сели в машину, которая очень сильно нагрелась. Спустя более двух часов родители нашли мальчиков без сознания в семейной машине.

Детей немедленно доставили в ближайшую больницу, в которой родителям сообщили, что дети мертвы. Полиция отметила, что в тот день температура воздуха достигла 32 градусов по Цельсию.

Полиция продолжает расследование дела, но пока все выглядит как "трагический несчастный случай". В этом году в США умерло 17 детей, которые оставались в жарком автомобиле.