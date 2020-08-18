Это попытка захвата власти: Лукашенко о координационном совете белорусской оппозиции

"Требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - сказал Лукашенко на совещании с членами Совбеза.

Он считает что, совет состоит "из бывших прикорытников", передает Европейское радио для Беларуси. "Там [в совете] бывшие, обиженные <…> и откровенные нацисты", - приводит Telegram-канал радиостанции слова Лукашенко.

Лукашенко также предупредил "тех, кто вошел в этот штаб", что будет "принимать адекватные меры, но исключительно по конституции и закону".

После президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко, страна вышла на улицы. RUS TVNET следит за событиями.