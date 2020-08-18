Фото ⟩ На улице Валдемара с разницей в несколько минут произошло две аварии

Одна авария произошла на пересечении улиц Валдемара и Иередню, другая - на пересечении улиц Валдемара и Зирню. Как сообщили очевидцы, движение транспорта на месте происшествия было затруднено.

Вызов на перекресток улиц Зирню и Валдемара поступил в 7:07, где столкнулись автомобили Nissan и BMW. Два человека были доставлены в больницу, сообщила порталу Apollo представитель Госполиции Лина Кальке. В результате аварии сломался светофор.

Вызов на перекресток улиц Зирню и Валдемара поступил в 7:13. Здесь также столкнулись две машины. По словам Кальке, жертв в этой аварии нет.

Госполиция выясняет обстоятельства происшествий.

Галерея: Авария на улице Валдемара