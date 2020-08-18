МВД Беларуси назвало причину смерти еще одного участника протестов. Семья не согласна

Он погиб не в результате столкновения с силовиками, а в ДТП, утверждают в ведомстве.

"Непосредственно перед наездом он находился на проезжей части. Это заметил водитель Volkswagen и предупредил пешехода об опасности, также попросив уйти с дороги на тротуар. Однако пешеход оставил его слова без внимания, и через некоторое время угодил под колеса Renault", - рассказали в МВД об обстоятельствах гибели протестующего.

По данным Euroradio, погибшего зовут Артем Поруков.

"Радио Свобода" обращает внимание, что этот инцидент произошел глубокой ночью с 15 на 16 августа, когда в Минске уже не проходили никакие массовые протесты.

МВД в релизе сообщает, что погибший на дороге мужчина "являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни".

В тоже время семья погибшего не согласна с официальной версией происшествия:

"Мы не понимаем, почему ему понадобилось перебежать с той стороны улицы, на которой находится наш дом, на другую сторону. Пешеходный переход совсем рядом - почему он не пошел по нему? Мы думаем, что он попал под машину, пытаясь от кого-то убежать", - сказала Euroradio двоюродная сестра погибшего.

После президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко, страна вышла на улицы. RUS TVNET следит за событиями.