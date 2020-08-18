В Беларуси работавшего на выборах директора музея нашли мертвым

В Беларуси пропавшего директора волковысского музея, который работал на выборах в избирательной комиссии и отказался подписать итоговый протокол, нашли мертвым. Об этом сообщил портал TUT.BY.
29-летний Константин Шишмаков, директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона, пропал 15 августа.
Он отказался подписывать протокол избирательной комиссии, позвонил жене около 17:00 и сказал: "Я здесь работать больше не буду, еду домой". Домой он так и не приехал.
По информации TUT.BY, смерть директора не носит криминального характера. Обстоятельства его гибели похожи на суицид.
Сотрудники Национального художественного музея Беларуси и Национального исторического музея вышли на акцию в его поддержку. Также они выразили солидарность со всеми белорусами, которые пропали до и после выборов.
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