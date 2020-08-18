Гиргенс предлагает белорусским компаниям переносить деятельность в Латвию

Гиргенс осуждает насилие и репрессии, которые в настоящее время белорусские власти направили против своего народа, и поддерживает белорусский народ в его борьбе за справедливое и демократическое государство и открытые выборы.

Министр призывает власти Беларуси прекратить репрессии и разрешить повторное проведение президентских выборов в соответствии с международно признанными стандартами, обеспечив доступ оппозиции ко всем контролируемым правительством СМИ и позволив оппозиционным кандидатам участвовать в выборах на равных условиях.

Для министра также неприемлемо, что высшие должностные лица Беларуси позиционируют Латвию в медиа-среде как страну, угрожающую суверенитету Беларуси.

"Мы всегда воспринимали народ Беларуси как дружественных соседей и надежных партнеров", - заявил Гиргенс.

Он напомнил, что в июле прошлого года были одобрены предложенные Министерством внутренних дел поправки к закону об иммиграции, которые облегчили иностранным компаниям возможность получить в Латвии синюю карту Европейского союза.

Если ситуация в Беларуси не улучшится, министр предлагает белорусским компаниям, особенно работающим в секторе информационных технологий, перенести свою деятельность в Латвию.

Согласно прошлогодним поправкам к закону об иммиграции, иностранцу, целью въезда которого в Латвию является трудоустройство, может быть выдана долгосрочная виза на срок до одного года. Если иностранец и после истечения срока действия визы желает продолжить проживание в Латвии, он имеет право, не выезжая из Латвии, еще во время срока действия визы запросить временный вид на жительство.

Если компания намерена разрабатывать инновационный продукт и может быть причислена к стартапам, ее члены правления могут сразу же получить вид на жительство, даже до того, как компания будет учреждена. Компания и ее члены правления должны быть зарегистрированы в течение трех месяцев после получения вида на жительство.