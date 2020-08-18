Рейрс: фискальное пространство 2021 года - с большим знаком минус

Отвечая на вопросы журналистов о дополнительных бюджетных запросах министерств в 2021 году и возможном фискальном пространстве, Рейрс указал, что министерства на дополнительные меры запросили почти 2 млрд евро из бюджета следующего года, в то время как фискальное пространство бюджета 2021 года является отрицательным.

"Практически мы понимаем, что доходы бюджета будут на миллиард меньше. Сейчас образовалась классическая ситуация, когда фискальное пространство - с большим знаком минус. Поскольку Европейская комиссия решила не оценивать программы стабильности стран-членов Европейского союза, по которым все страны составляют свои бюджеты, в настоящее время никто не побуждает сделать бюджетную консолидацию в размере 1 млрд евро", - сообщил министр финансов.

По словам Рейрса, Латвия планирует выйти из экономического кризиса, вызванного Covid-19, в течение трех лет, способствуя росту экономики, а не консолидируя бюджет.

Он добавил, что после переговоров с Европейской комиссией Латвия планирует в ближайшие годы инвестировать средства в здравоохранение, создание рабочих мест и зеленую энергию, не увеличивая расходы основного бюджета.