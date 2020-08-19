"ПСЖ" впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Матч состоялся в Лиссабоне на стадионе "Да Луш" и завершился крупной победой парижан со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте благодаря Маркиньосу, которому ассистировал Анхель Ди Мария. В конце первого тайма французский клуб увеличил разрыв в счёте усилиями Ди Марии с передачи Неймара, а на 56-й минуте счёт до крупного довёл Хуан Бернат с паса Ди Марии.

Таким образом, клуб из Парижа вышел в финал турнира впервые в своей истории. Ранее "ПСЖ" уже играл в финале еврокубка: в 1996 году парижане обыграли "Рапид" (1:0) в финале Кубка обладателей кубков.

Добавим, что "ПСЖ" стал первым французским финалистом Лиги чемпионов с 2004 года, когда это удалось "Монако".

За вторую путёвку в финал поспорят "Лион" и "Бавария", которые сыграют 19 августа. Если "Лион" победит "Баварию", это будет восьмой мононациональный финал в истории турнира и первый французский.

Решающий поединок состоится 23 августа.