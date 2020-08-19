СМИ: В Минске приземлился самолет ФСБ России

Вылетевший из Москвы самолет Ту-214ВПУ приземлился в Минске в 20:18, сообщает Telegram-канал NEXTA Live со ссылкой на данные FlightRadar.

Портал "Бизнес Online" сообщает, что аббревиатура ВПУ в модификации Ту-214 обозначает "высотный пункт управления", и самолет якобы используется для полетов руководства ФСБ России.

В свою очередь РБК со ссылкой на открытые источники указывает, что этот самолет использует директор ФСБ Александр Бортников.

Напомним, в Беларуси более недели продолжаются массовые протесты после прошедших 9 августа президентских выборов.

Согласно официальным данным, президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - только 10,1%.

Сначала власти пытались остановить демонстрации силой и задержали несколько тысяч протестующих, которые были подвержены в изоляторах нечеловеческим условиям и насилию.

В воскресенье на улицы Минска и других белорусских городов вышли сотни тысяч человек, чтобы принять участие в акции протеста и потребовать ухода Лукашенко.

В то же время по всей Беларуси начались масштабные забастовки, участники которых выдвинули политические требования, направленные против режима.

Однако Лукашенко категорически отказался подчиниться требованиям протестующих и уже дважды созванивался с президентом России Владимиром Путиным, пытаясь убедить его оказать поддержку для стабилизации рушащегося авторитарного режима.