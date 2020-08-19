У жителей Северной Кореи конфискуют собак, чтобы употреблять их в пищу

Таким образом власти Северной Кореи пытаются решить проблему нехватки продуктов питания, которая уже вызвала недовольство жителей. Существует мнение, что собак дома держит главным образом элита и богатейшие жители Пхеньяна, тогда как домашними животными обычных северокорейцев являются свиньи и другой скот. Содержание собак дома власти КНДР характеризуют как "приметы декаданса".

Čosun Ilbo, ссылаясь на источник в Северной Корее, сообщает, что власти установили домашние хозяйства, в которых живут собаки, и вынуждают их отдать или же конфискуют и убивают.

Часть собак попадает в управляемые государством зоопарки, которые продают их ресторанам. Сообщается, что приказ о конфискации собак Ким отдал еще в июле. Владельцы собак, конечно, встревожены таким распоряжением, однако им остается лишь тихо рычать, признает источник.

Собака как домашнее животное в Северной Корее уже давно считалось выражением "западного декаданса". Это отношение стало чуть мягче в 1989 году, когда государство проводило Молодежный и студенческий фестиваль, после которого у элиты КНДР стало модным приобретение дорогих пород собак.

В данный момент направленная против собак политика куда более радикальна, чем до 1989 года, и государственные пропагандистские каналы усиленно распространяют мнение о домашней собаке как примете декаданса.

Употребление собак в пищу популярно в Китае и на Корейском полуострове, однако в Южной Корее эта тенденция снижается.