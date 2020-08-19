У жителей Северной Кореи конфискуют собак, чтобы употреблять их в пищу

Лидер КНДР Ким Чен Ын издал распоряжение, согласно которому граждане должны отдать своих собак ресторанам, чтобы те использовали их в пищу, сообщили со ссылкой на южнокорейскую газету Čosun Ilbo несколько зарубежных СМИ.
Таким образом власти Северной Кореи пытаются решить проблему нехватки продуктов питания, которая уже вызвала недовольство жителей. Существует мнение, что собак дома держит главным образом элита и богатейшие жители Пхеньяна, тогда как домашними животными обычных северокорейцев являются свиньи и другой скот. Содержание собак дома власти КНДР характеризуют как "приметы декаданса".
Čosun Ilbo, ссылаясь на источник в Северной Корее, сообщает, что власти установили домашние хозяйства, в которых живут собаки, и вынуждают их отдать или же конфискуют и убивают.
Часть собак попадает в управляемые государством зоопарки, которые продают их ресторанам. Сообщается, что приказ о конфискации собак Ким отдал еще в июле. Владельцы собак, конечно, встревожены таким распоряжением, однако им остается лишь тихо рычать, признает источник.
Собака как домашнее животное в Северной Корее уже давно считалось выражением "западного декаданса". Это отношение стало чуть мягче в 1989 году, когда государство проводило Молодежный и студенческий фестиваль, после которого у элиты КНДР стало модным приобретение дорогих пород собак.
В данный момент направленная против собак политика куда более радикальна, чем до 1989 года, и государственные пропагандистские каналы усиленно распространяют мнение о домашней собаке как примете декаданса.
Употребление собак в пищу популярно в Китае и на Корейском полуострове, однако в Южной Корее эта тенденция снижается.
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