11-й трамвай регулярно блокирует движение. Водители злятся

Несмотря на то, что водители недовольны, что трамвай часто блокирует дорогу, представитель Rīgas satiksme Виктор Закис передаче Bez Tabu пояснил, что общественному транспорту нужно подъехать к мосту, и только там система автоматически считывает, нет ли на другой стороне моста трамвая, водитель которого также собирается пересечь мост. В зависимости от того, свободна дорога или нет, водителю трамвая загорается зеленый или красный сигнал.

В свою очередь в департаменте сообщения Рижской думы указывают:

"У упомянутого вами светофора трамваю нужно ждать изменения сигнала максимум три минуты. Моделируются несколько вариантов, но принимается лучшее при нынешнем порядке решение.

Думали и о том, что можно установить светофор немного дальше от моста, но это конкретно поставит под угрозу безопасность дорожного движения, так как будет закрыта видимость".

Нужно отметить, что водителя трамвая в имеющейся ситуации винить нельзя, так как он действует согласно всем нормативным актам.

"Хочу еще раз отметить, что и нам этот вариант не кажется лучшим, но он таков, каков есть, и с ним придется жить," - добавил Закис.

В свою очередь Bez Tabu напоминает, что сложности не будут вечными и с ними нужно учиться уживаться, так как ремонт моста ведется во благо всего общества, ведь он был не только некомфортным и весь в ямах, но и опасным.