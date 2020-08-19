11-й трамвай регулярно блокирует движение. Водители злятся

У моста Брасас по направлению в центр водители часто попадают в ситуацию, когда нужно ждать почти 10 минут, пока курсирующему по мосту трамваю будет дан зеленый свет, он сможет поехать дальше в сторону центра и дорога для машин освободится.
Несмотря на то, что водители недовольны, что трамвай часто блокирует дорогу, представитель Rīgas satiksme Виктор Закис передаче Bez Tabu пояснил, что общественному транспорту нужно подъехать к мосту, и только там система автоматически считывает, нет ли на другой стороне моста трамвая, водитель которого также собирается пересечь мост. В зависимости от того, свободна дорога или нет, водителю трамвая загорается зеленый или красный сигнал.
В свою очередь в департаменте сообщения Рижской думы указывают:
"У упомянутого вами светофора трамваю нужно ждать изменения сигнала максимум три минуты. Моделируются несколько вариантов, но принимается лучшее при нынешнем порядке решение.
Думали и о том, что можно установить светофор немного дальше от моста, но это конкретно поставит под угрозу безопасность дорожного движения, так как будет закрыта видимость".
Нужно отметить, что водителя трамвая в имеющейся ситуации винить нельзя, так как он действует согласно всем нормативным актам.
"Хочу еще раз отметить, что и нам этот вариант не кажется лучшим, но он таков, каков есть, и с ним придется жить," - добавил Закис.
В свою очередь Bez Tabu напоминает, что сложности не будут вечными и с ними нужно учиться уживаться, так как ремонт моста ведется во благо всего общества, ведь он был не только некомфортным и весь в ямах, но и опасным.
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