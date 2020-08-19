Убийство женщины в Айзкраукле: соседи рассказали подробности происшествия

В одном из многоквартирных домов Айзкраукле почти десять лет жила 57-летняя дама, которая с соседями в длинные разговоры не вступала.

Жильцы соседней квартиры рассказали, что видели женщину редко, несмотря на прожитые на одной лестничной площадке годы.

"Не говорила ничего, не мешала. Она была сама по себе. Она всегда была тихой", - рассказал сосед.

В один день из квартиры соседки зазвучали крики. Ранним утром женщина встревоженным голосом просила кого-то, чтобы гость перестал делать ей плохо.

"Я слышал шум, это было в четверг. Слышал только ее голос. Она сказала, я сейчас вызову полицию и тогда все закончится. Я думаю, если уже зовет полицию, то что я туда пойду", - рассказал житель дома.

Соседям не показалось, что жизнь женщины или еще кого-то находится под угрозой, поэтому окружающие не вмешивались.

"Обычно, если человек бьет другого, то зовут на помощь, но я слышал только ее голос, никакого другого. И там никто не помощь не звал", - сказал сосед.

Спустя пару дней в квартиру приехала полиция. Хозяйка была найдена мертвой с признаками насильственной смерти.

Начат уголовный процесс по факту убийства, но стражи порядка пока не раскрывают, есть ли подозреваемые.

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