За сутки выявлено три новых случая Covid-19: все зараженные вернулись из-за границы

С начала пандемии в Латвии сделан 230 921 тест на Covid-19, выявлено 1326 инфицированных. 1093 человека выздоровели, 33 - умерли.

За прошедшие сутки не был госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В целом в больницах лечатся четыре инфицированных вирусом, у всех заболевание средней тяжести.