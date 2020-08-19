Ср, 19.08.2020
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За сутки выявлено три новых случая Covid-19: все зараженные вернулись из-за границы

Covid-19. Иллюстративное фото.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2163 теста на Covid-19, выявлено три новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Все трое зараженных вернулись из-за границы (Ирландия, Украина, США).

С начала пандемии в Латвии сделан 230 921 тест на Covid-19, выявлено 1326 инфицированных. 1093 человека выздоровели, 33 - умерли.

За прошедшие сутки не был госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В целом в больницах лечатся четыре инфицированных вирусом, у всех заболевание средней тяжести.

Из стационаров выписаны 199 пациентов.

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