Газета: Минздрав планирует сократить количество аптек

По мнению Минздрава, чтобы фармацевты уделяли каждому клиенту достаточно внимания, в стране должно быть не 766 аптек, как сейчас, а 480.

Количество аптек не будет сокращаться так стремительно, но, по словам министра здравоохранения Илзе Винькеле, сокращение может составить 70-80 аптек.

При определении приемлемого количества аптек министерство приняло во внимание данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о том, что среднее количество аптек на 100 тысяч жителей в Латвии на 44% выше, чем в среднем по странам ОЭСР, а количество фармацевтов на это количество аптек слишком мало.

Из-за этого фармацевты не успевают уделять своим клиентам достаточно внимания. Минздрав передал на рассмотрение госсекретарей проект правил Кабинета министров, который ограничит возможности открытия аптек для оптовых торговцев, но откроет возможности для этого индивидуальным фармацевтам.