Черный вторник на дорогах Латвии: погибли два человека

Вчера, около 20:00, в Вестиенской волости Мадонского края трактор наехал на пень и перевернулся, в результате происшествия водитель трактора скончался. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В свою очередь вторая авария с летальным исходом произошла в 21:30 в поселке Свенте Даугавпилсского края.

Произошло столкновение грузового авто с полуприцепом, которым управлял мужчина 1972 года рождения, и велосипедиста 1943 года рождения. Велосипедист от полученных травм скончался на месте.

Начат уголовный процесс, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Во вторник в ДТП в Риге и окрестностях столицы пострадали 18 человек, в Курземе - четверо, в Земгале и Видземе - по двое, в Латгале - один. Среди пострадавших девять велосипедистов и три пешехода. Число пострадавших в авариях людей во вторник было существенно больше, чем обычно.

За управление авто в состоянии алкогольного опьянения полиция за прошедшие сутки задержала семерых водителей, по факту превышения скорости было оформлено 182 протокола, а в общей сложности за нарушения правил дорожного движения - 390.