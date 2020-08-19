Видео ⟩ Мелания Трамп не дала супругу взять себя за руку. В Сети гадают - специально или случайно?

В Сеть попало видео, на котором запечатлено, как семейство Трампов выходит из самолета.

На кадрах видно, что Трамп хотел взять супругу за руку, но та не дала это сделать.

Melania repeatedly refuses to hold Donald Trump's hand in excruciating clip pic.twitter.com/NiFo3NZs8m — The Independent (@Independent) August 17, 2020

Пользователи Twitter бросились дискутировать на тему случившегося. Одни говорят, что, судя по всему, женщина не хотела, чтобы супруг прикасался к ней. Другие же утверждают, что было ветрено и Мелания удерживала платье, чтобы не упасть, запутавшись в нем.

К слову, это не первый раз, когда супругов застали в неловкой ситуации. Подборку их курьезов и неудач можно посмотреть тут: