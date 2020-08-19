В "Барселоне" сменился тренер. В его штаб войдёт легендарный нападающий

Перемены в "Барселоне" начались после разгромного поражения от "Баварии" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Каталонцы уступили мюнхенцам со счётом 2:8.

"Барселона" в этом сезоне не выиграла ни Лигу чемпионов, ни Ла Лигу, ни Кубок Испании впервые с 2014 года.

После увольнения Сетьена последовало увольнение Эрика Абидаля - спортивного директора каталонской команды. Третьим шагом в переменах "Барсы" стало назначение на пост главного тренера нидерландца Роналда Кумана.

Куман в своё время был игроком "Барселоны". Он защищал цвета клуба с 1989 по 1995 год. С командой он выиграл 10 трофеев, в том числе Кубок европейских чемпионов и четыре чемпионских титула в Испании. В каталонском клубе у него был и тренерский опыт - с 1998-го по 2000-й он был ассистентом Луи ван Гала.

AS сообщает, что помощником Кумана в "Барселоне" станет бывший форвад команды Хенрик Ларссон. Ожидается, что швед станет тренером нападающих. Также в штаб Кумана войдёт Алфред Схройдер, уволенный в июне из "Хоффенхайма".

Стоит добавить, что у Кумана действующий контракт со сборной Нидерландов, который по условиям можно расторгнуть только после Евро-2020, которое было перенесено на 2021 год.