Гиртс Анкипанс не спешит принимать предложения из-за границы

Гиртс Анкипанс после завершения карьеры игрока сразу же стал тренером и в 2013 году начал работу в рижском "Динамо". С 2015 по 2017 год он был ассистентом Петериса Скудры, а затем сам стал главным тренером и занимал эту должность до начала 2020 года.

В разговоре с TVNET Анкипанс признался, что моральная нагрузка в "Динамо" была очень высокой, поэтому сейчас он наслаждается отдыхом и не спешит принимать предложения из-за границы. С рижским "Динамо" юридически Анкипанса также ничего больше не связывает.

"Сейчас я свободен. С руководством "Динамо" мы сохранили очень хорошие отношения. Если будет нужен мой совет, я сразу же помогу", - сказал экс-главный тренер рижской команды.

Анкипанс не скрывает, что иностранные команды активно интересуются его услугами, но он пока не торопиться подписывать новый контракт. Это связано также с пандемией коронавируса, которая захватила весь мир.

Сейчас Анкипанс помогает своему другу Родриго Лавиньшу, который создал молодёжную команду Baltie vilki. Правда, постоянной работой он это не называет.

"Я уже какое-то время связан с этим клубом. Мы с Родриго хорошие друзья и всегда хотели заняться юношеским хоккеем. Этим летом Родриго мне предложил и я согласился помочь потренировать несколько групп. Инвестирую свои знания в детей - это мне приносит удовольствие", - прокомментировал тренер.

Что касается тренерства в Baltie vilki, то Анкипанс выводит команду на лёд в качестве главного тренера. Это его личная инициатива, а не оплачиваемая должность.

"Каждый сезон, менталитет игроков и другие обстоятельства всегда отличаются. Есть разница - тренировать русских в России или латышей в Латвии. У юношеских команд также своя специфика. Они стараются больше впитывать знания. Это интересно, когда изо дня в день наблюдаешь прогресс.

Разница есть, но в рижском "Динамо" я также работал со многими молодыми игроками. В моё время Увис Балинскис, Кристап Зиле, Даниэль Берзиньш и Эмилс Гегерис были абсолютно "зелёными" хоккеистами. Менталитет игроков понимаю очень хорошо. Главное, чтобы у них "горели глаза". Это очень важно".

У Анкипанса и Лавиньша есть договор, что в случае хорошего предложения из-за границы, бывший тренер "Динамо" в любой момент сможет отправиться туда работать. Предложения из Латвийской хоккейной лиги Optibet Анкипансу не кажутся заманчивыми.

В распоряжении TVNET имеется неофициальная информация о том, что Анкипанса в тренерский штаб приглашал нынешний тренер "Динамо" Петерис Скудра. Гиртс Анкипанс эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.

"Пусть это останется секретом. С Петерисом у нас очень хорошие отношения. Мы достаточно часто разговариваем, но я не хочу раскрывать карты. Желаю ему удачи", - сказал Анкипанс.

Ожидается, что следующий сезон КХЛ начнётся 2 сентября, а свой первый матч рижское "Динамо" проведёт 3 сентября против "Барыса".