Ср, 19.08.2020
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В Лиепае обворовали несколько заправок. Ночь полиция задержала двух молодых людей

Иллюстративное фото

ФОТО: FRANCK FIFE / AFP

В ночь на среду, 19 августа, муниципальная полиция Лиепаи задержала мужчин, обворовавших заправку, сообщает агентство LETA.

В 1:20 муниципальная полиция получила информацию о том, что на одной из автозаправочных станций у парка Райниса несколько парней украли товары и пошли в направлении парка. Стражи порядка обследовали ближайшую округу и на перекрестке улицы Парка и Яунас остмалас заметили двух мужчин, которые соответствовали описанию возможных преступников.

Мужчин задержали, свидетели подтвердили, что они - именно те, кто и украл товары с АЗС.

Кроме того была получена информация, что один из них украл товары и с другой заправки недалеко от парка Райниса. 

Оба мужчины 2000 года рождения переданы Госполиции.

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