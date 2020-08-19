В Лиепае обворовали несколько заправок. Ночь полиция задержала двух молодых людей

В 1:20 муниципальная полиция получила информацию о том, что на одной из автозаправочных станций у парка Райниса несколько парней украли товары и пошли в направлении парка. Стражи порядка обследовали ближайшую округу и на перекрестке улицы Парка и Яунас остмалас заметили двух мужчин, которые соответствовали описанию возможных преступников.

Мужчин задержали, свидетели подтвердили, что они - именно те, кто и украл товары с АЗС.

Кроме того была получена информация, что один из них украл товары и с другой заправки недалеко от парка Райниса.

Оба мужчины 2000 года рождения переданы Госполиции.